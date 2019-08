Nederlandse vleeszwendelaar wil cel in Spanje

De in Frankrijk tot 2 jaar cel veroordeelde Nederlandse vleeszwendelaar Jan (Johannes) F. wil zijn straf graag in Spanje uitzitten. Hij heeft dat na zijn arrestatie op 23 juli in zijn Zuid-Spaanse woonplaats Calpe laten weten, meldden Spaanse media.

De Spaanse wet voorziet erin dat Spanjaarden of andere ingezeten hun buitenlandse straf in Spanje uitzitten. De kans dat F. in Spanje blijft is bovendien groot, omdat er al sinds 2017 een vooronderzoek tegen hem loopt in een ander paardenvleesschandaal dan dat waar hij in Frankrijk voor is veroordeeld.

Vleeshandelaar Jan F. is eerder dit jaar veroordeeld in Parijs voor gesjoemel met paardenvlees, dat werd verkocht als rundvlees. Paardenvlees uit Roemenië en Canada werd als rundvlees verkocht en verwerkt. Naast Jan F. waren ook de Fransen Jacques Poujol en Patrice Monguillon en de Nederlander Hendricus W. bij de fraude betrokken. F. werd door de aanklagers in Parijs gezien als „de grote organisator”. Hendricus W. en Monguillon kwamen er beiden van af met een voorwaardelijke gevangenisstraf. Poujol kreeg zes maanden cel.