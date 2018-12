Nederlandse trucker steekt auto activist aan

Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur heeft woensdag in België de auto van een actievoerder van de ‘gele hesjes’ in brand gestoken. Dat gebeurde op een goederenoverslagplaats in Houdeng, vlakbij La Louvière in Henegouwen. Betogers protesteren daar al dagen tegen de Belgische regering en premier Charles Michel, die het levensonderhoud steeds duurder maken. Dat gebeurt in navolging van de Franse ‘gilets jaunes’, die aanvankelijk vooral bezwaar maakten tegen de stijging van de brandstofprijzen.

De boze trucker is opgepakt en meegenomen voor verhoor, maakte het parket in Bergen bekend. Volgens de lokale pers ging de Nederlander moedwillig te werk. Het Openbaar Ministerie bevestigde die lezing maar zei erbij dat de brand in het voertuig van de demonstrant snel kon worden geblust. Tijdens ontspoorde acties van de ‘gele hesjes’ in België en Frankrijk gingen verscheidene auto’s van particulieren en politie in vlammen op.