Nederlandse skiër omgekomen door lawine

Een Nederlandse skiër is maandagmiddag bij de Franse wintersportplaats Valmorel om het leven gekomen door een lawine. Volgens de lokale media was het slachtoffer buiten de geprepareerde piste onderweg in gezelschap van zijn zoon en nog een derde persoon. De 22-jarige zoon slaagde erin zijn vader uit te graven nog voordat de gealarmeerde reddingswerkers arriveerden, maar medische hulp kwam te laat.

Door de forse hoeveelheid sneeuw is het risico van lawines in de Savoie, waar het ongeluk gebeurde, nog zeker tot en met dinsdag groot.