Nederlandse ‘pornodanser’ nog vast in Cambodja

Cambodja heeft zeven van de tien buitenlanders uitgezet die waren aangeklaagd voor ‘pornodansen’. Een 22-jarige Nederlander zit nog altijd vast.

Job van der W. en een grote groep andere toeristen waren op een feestje in Siem Reap, in de buurt van het tempelcomplex Angkor Wat. Foto’s van dat feestje, waarop te zien was dat mannen en vrouwen gekleed op elkaar lagen, verschenen op sociale media. Daarop arresteerde de politie 87 feestgangers. Van hen werden er 77 naar huis gestuurd, na een preek over hun ‘onaanvaardbare gedrag’, en van de overige tien werden er zeven vorige week op borgtocht vrijgelaten.

Volgens de advocaat van de verdediging zitten de Nederlander, een Brit en een Noor nog steeds vast. Mochten ze worden veroordeeld, dan kunnen ze maximaal een jaar cel krijgen.

De uitgezette buitenlanders mogen nooit meer het land binnenkomen, oordeelde een rechter.