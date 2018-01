„Nederlandse pers pakte Hoekstra goed aan”

The Washington Post prijst donderdag in een analyse Nederlandse journalisten voor de manier waarop zij woensdag de nieuwe Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra kritische vragen stelden. De krant beaamt dat het heel vreemd is dat Hoekstra geen enkele rekenschap wilde afleggen voor valse verklaringen die hij in 2015 over Nederland deed. Hij stelde dat er in Nederland „no-gozones” zijn vol moslimterreur en dat „politici in brand worden gestoken.”

Tijdens zijn eerste ontmoeting met de pers op woensdag vroegen journalisten hem naar deze opmerkingen. Hoekstra weigerde op de eerdere quotes in te gaan en trok zijn verklaring uit 2015 ook niet in. Eerder ontkende Hoekstra in een interview met de NOS de uitspraken überhaupt te hebben gedaan.

„De uitspraken van Hoekstra zijn als onwaar te beoordelen”, schrijft The Washington Post. „Zij lijken voort te komen uit bepaalde complottheorieën uit extreemrechtse hoek.”

De gezaghebbende Amerikaanse krant beschrijft hoe de Nederlandse journalisten woensdag geen genoegen namen met het gedraai van Hoekstra. „In plaats van het onderwerp te laten rusten, stelden de collega’s de vraag nogmaals op een andere manier. Dit is Nederland, stelden zij, hier hoort u antwoord te geven op vragen.”

Hoekstra stelde woensdag dat hij nu geen politicus meer was, maar een vertegenwoordiger van de VS en dat hij daarom geen vragen over eerdere uitspraken meer hoefde te beantwoorden. CNN publiceerde eerder deze week een artikel waaruit blijkt dat Hoekstra zijn uitspraken over de no-gozones in Nederland meerdere malen heeft gedaan. Ook liet de nieuwe ambassadeur van de VS zich vaker negatief uit over moslims en stelde hij ooit in een interview dat voormalig president Barack Obama de opmars van moslimextremisten zou steunen.