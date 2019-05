Nederlandse in kibboets na raketaanval: We laten ons niet wegjagen

Een raket raakte zaterdag vol het huis van de Nederlandse familie Reijnen in de Israëlische kibboets Nahal Oz. Het gezin bleef ongedeerd, maar de woning raakte zwaar beschadigd. „Het is gewoon een chaos”, zei Mirjam Reijnen maandagmorgen via de telefoon.

Wat is er gebeurd?

„Wij wonen in de kibboets Nahal Oz, op de grens met de Gazastrook. Zaterdagochtend zaten we al vanaf 10.00 uur in onze schuilkelder van twee bij tweeënhalve meter. Dat was ons opgedragen door het Israëlische leger. Hun berichten krijgen we via een speciale app op ons mobiele telefoon. De hele dag raasden raketten over. Het geluid dat je hoort is vergelijkbaar met een vuurpijl, maar dan honderd keer zo hard. We hadden het ons gemakkelijk gemaakt en onze televisie er neergezet. We zaten film te kijken toen we rond 16.00 uur werden opgeschrikt door een enorme explosie. Enkele seconden later huis begon ons te trillen, viel het elektrisch uit en ging het brandalarm af. We hoorden een krakend geluid doordat dingen vielen en braken.”

Wat is de schade?

„Ons hele dak is kapot, maar verder leek het aanvankelijk mee te vallen. Inmiddels is duidelijk dat ook onze keuken en woonkamer volledig beschadigd zijn. Dat komt doordat de afgevuurde raketten gevuld zijn met stukken ijzer. Dat heeft zich na de explosie verspreid door het hele huis. Overal is wel wat geraakt. Er zitten gaten in de muur en meubels zijn beschadigd. Het is gewoon een chaos. Gelukkig is er alleen materiële schade, want we zijn allemaal ongedeerd gebleven.”

Bent u al enigszins van de schrik bekomen?

„Ja, ik ben nu met mijn kinderen ergens midden in Israël. Mensen hebben ons een huisje met zwembad aangeboden. Zo kunnen we even relaxen. Mijn man is op de kibboets gebleven om dingen te regelen.”

Jullie kunnen voorlopig niet terug?

„Ons is een tijdelijk huis op kibboets aangeboden. Daar kunnen we verblijven tot ons huis is gemaakt.”

Waarom wonen jullie in Israël?

„Vorig jaar maart zijn we vanuit Rotterdam naar Israël verhuisd. Vanwege toenemend antisemitisme wilden we weg uit Nederland.”

Ervoer u in Nederland antisemitisme aan den lijve?

„We zijn niet uitgescholden of iets dergelijks. Maar we zagen de afkeurende blikken van mensen toen onze kinderen een davidsterketting droegen. Wij hebben toen de davidster vervangen door het chai-teken. Chai is een Joods symbool dat leven betekent. Maar als je al zulke concessies moet gaan doen, vraag je je af waar dat stopt. Omdat onze kinderen nog onder de tien jaar zijn, stond niets een emigratie naar Israël in de weg. We willen daar onder gelijkgestemde mensen een Joods leven leiden zonder op te vallen.”

En dan krijgt u een raket op uw dak.

„Het is vette pech dat juist ons dat moet overkomen. Maar het is zoals het is. Wij blijven erbij dat het een goede beslissing was om naar Israël te gaan. We laten ons niet wegjagen. We hebben het recht om daar te zijn en vinden het belangrijk dat er juist mensen zo dicht bij Gaza wonen. Als iedereen daar zou wegtrekken, zou Israël niet meer bestaan.”

Moet u de schade zelf betalen?

„Wij zijn net als ieder ander verzekerd. Maar omdat we slachtoffer van terreur zijn, wordt alles door de staat vergoed. Later deze week moeten we een lijst aanleveren waarop we aangeven wat er allemaal is beschadigd.”

U klinkt nogal monter voor iemand die iets heel heftigs heeft meegemaakt.

„Ik leef nu nog op de automatische piloot. Vanmorgen kregen we bericht dat er een staakt-het-vuren is afgekondigd. Dat is fijn voor dit moment. Maar nu al weten we dat binnen enkele maanden de ellende opnieuw begint. Als ik straks weer thuis ben en ons huis begin leeg te halen, zal de klap wel komen. Overigens worden we goed opgevangen. We krijgen alle mogelijkheden om met psychologen te praten.”

Wanneer gaat u weer terug?

„Morgen. De kinderen kunnen dan voor zover mogelijk het gewone leven weer oppakken. Maar op mijn werk hoeven ze mij deze week niet te verwachten.”

Wonen er nog meer Nederlanders in Nahal Oz?

„Wij zijn de enigen. Maar als het goed is, komt er volgend jaar nog een gezin. Ik heb ze vandaag nog gesproken. Ondanks de raketaanvallen zijn ze nog steeds van plan om te komen.”

