‘Nederlandse’ Hussein op Financiën in Irak

Het parlement in Irak heeft de nieuwe premier Adel Abdul-Mahdi ingezworen. In zijn kabinet gaat Fuad Hussein de functie van minister van Financiën vervullen. De 69-jarige kandidaat van de Koerdische Democratische Partij woonde jarenlang in Nederland.

Hussein vluchtte in de jaren zeventig via Teheran naar Nederland en keerde pas naar Irak terug na de val van dictator Saddam Hussein in 2003. Behalve dat hij onder meer vloeiend Nederlands spreekt, is hij ook getrouwd met een Nederlandse. Hussein is sinds 2005 de rechterhand van Masoud Barzani, een van de machtigste mannen in de Koerdisch-Iraakse regio en daar tot 2017 president.

Het kabinet van Abdul-Mahdi had een kabinet van 22 ministers voorgedragen. Daarvan zijn er veertien ingezworen. De parlementariërs van het oppositie-blok van Moqtada al-Sadr verlieten echter de zitting voordat er gestemd kon worden over de resterende acht ministers.