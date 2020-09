Nederlandse hulp bij berging uitgebrande olietanker Sri Lanka

De berging van een olietanker die voor de kust van Sri Lanka in brand was gevlogen, gaat van start. Daarbij is de hulp ingeschakeld van het Nederlandse bergingsbedrijf SMIT, dat een sleepboot heeft gestuurd.

De brand woedde een week lang aan boord van de New Diamond, die zo’n 270.000 ton aan olie vervoert. Het vuur begon in de machinekamer en was woensdag helemaal geblust, meldt een woordvoerder van de Sri Lankaanse marine. „Wij doen een stap terug en nu is het aan de eigenaren om te besluiten hoe ze het willen aanpakken”, zegt hij.

De angst bestond dat er olie uit de tanker zou lekken. Dat is niet gebeurd, al lekt het vaartuig wel diesel uit de motoren. Die vlek is in de nacht van woensdag op donderdag twee keer zo groot geworden en is nu 2 kilometer in lengte.

Bergingsexperts zijn inmiddels aan boord gegaan om te kijken hoe de operatie verder moet. Ook een sleepboot van SMIT is donderdag aangekomen om te helpen. Die heeft speciale gereedschap bij zich om water uit de tanker te pompen en het schip te ontgassen.

Het onder de Panamese vlag varende schip was onderweg naar de Indiase havenplaats Paradip toen het voor de kust van Sri Lanka in de problemen kwam. Een ketel explodeerde waarna brand ontstond. Een Filipijns bemanningslid kwam om het leven.