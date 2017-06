Nederlandse getuige meldt afvoeren gevangene

Het persbureau Reuters voerde de Nederlandse getuige Paul de Vries op, die verklaarde dat hij had gezien hoe de politie een arrestant in station Brussel-Centraal afvoerde. Het is niet duidelijk of het ging om de man die eerder door soldaten was neergeschoten.

Het is nog steeds niet duidelijk hoe die verdachte er aan toe is. Diens leeftijd werd door een Belgische getuige geschat op ongeveer 35 jaar.

In en rond het station is het rustig. De politie bewaakt de afzetting en wordt van enige afstand gadegeslagen door wat omstanders.

De autoriteiten moeten ondertussen formeel vaststellen of er sprake is van terrorisme. Ze besloten inmiddels wel dat het officiële dreigingsniveau niet wordt verhoogd en gehandhaafd blijft op drie op een schaal van vier.