Nederlandse en Italiaanse premier spreken over Sea-Watch 3

De Nederlandse en Italiaanse premiers, Mark Rutte en Giuseppe Conte, hebben elkaar vrijdag tijdens de top van de G20 in Japan kort gesproken over het reddingsschip de Sea-Watch 3.

De boot vaart onder Nederlandse vlag en is ondanks een verbod van de Italiaanse autoriteiten naar Lampedusa gevaren met tientallen voor de Afrikaanse kust opgepikte migranten aan boord.

Volgens het Italiaanse persbureau Adnkronos spraken Conte en Rutte elkaar na de opening van de topconferentie en heeft de Italiaanse regeringsleider zijn „grote irritatie” laten blijken over de Nederlandse houding ten aanzien van het vaartuig.

De regering in Rome vindt dat Nederland nalatig is in de kwestie. Vicepremier Matteo Salvini windt zich al dagen op over het feit dat de Nederlandse regering zich hiermee niet bemoeit. Hij sprak donderdag zelfs van „een vijandige daad”. Nederland zou volgens hem een taak hebben om de migranten op te nemen of te helpen naar een ander land te gaan. Nederland wil en hoeft juridisch gezien geen mensen van de Sea-Watch op te nemen.

De Duitse organisatie Sea-Watch zegt met de boot vluchtelingen uit zee te redden. Maar Salvini beschouwt Sea-Watch als een bende mensensmokkelaars die illegale migratie en ongelukken op zee uitlokt. Salvini regeert namens de rechts-populistische partij Lega en kwam een jaar geleden samen met de protestbeweging M5S (Vijfsterrenbeweging) aan de macht. Hij is de architect van het beleid van ‘gesloten havens’ waarmee Italië geen illegale immigranten meer toelaat.

Eerder nam Italië onder protest al ruim tien migranten van de boot op. Van de overgebleven 42 migranten op het schip dat nu voor de haven van Lampedusa ligt, is donderdagavond een 19-jarige jongeman om medisch dringende redenen van boord gehaald. Een kind dat met hem op reis was, is met hem van boord gegaan.

