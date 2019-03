Nederlandse ‘bankier’ drugsbende aangehouden

Een 51-jarige Nederlander is in het zuidoosten van Spanje aangehouden op verdenking van het witwassen van geld van drugscriminelen. De man is volgens Spaanse media recent opgepakt in Calpe, 55 kilometer ten noordoosten van Alicante.

Hij zou inkomsten van cocaïnesmokkelaars witwassen vooral via een handel in onroerend goed in Alfaz del Pi, niet ver van Calpe. Het zou gaan om meer dan 80 miljoen euro aan drugsgeld dat vanuit Nederland werd aangevoerd en in Spaans onroerend goed werd rondgepompt. De verdachte zou een zoon zijn van een leider van een Nederlandse bende drugssmokkelaars.

De arrestant is al overgeleverd aan Nederland volgens meldingen van persbureau Europa Press. Het onderzoek naar deze bende is in 2017 in Nederland begonnen na de vondst van meer dan 3200 kilo cocaïne in een lading bananen uit Latijns-Amerika.