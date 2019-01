„Nederlandse ambassadeur moet op matje Rome”

De Nederlandse ambassadeur in Rome moet op het matje worden geroepen over het omstreden schip Sea-Watch 3. Dit vindt de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio. Hij ergert zich er aan dat het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, opnieuw de Italiaanse territoriale wateren is binnengevaren. Het ligt vlak voor de kust voor anker, zeer tegen de wil van de regering in Rome.

De Italiaanse regering bestrijdt dat de schepen die voor de Libische kust te water geraakte migranten oppikken, daadwerkelijk aan hulpverlening of redding doen, zoals de exploitanten stellen. Het schip ligt nu ten noorden van het Siciliaanse Syracuse en heeft naar verluidt 47 migranten of vluchtelingen aan boord.

De Nederlandse staatssecretaris Mark Harbers (Migratie) zei de vorige keer dat ons land opvarenden van de Sea-Watch 3 opnam, dat het de laatste keer was. Dat was begin deze maand.