Nederlands gezin in Spanje door golf meegesleurd

Vijf leden van een Nederlands gezin zijn in Calp in de provincie Alicante in het oosten van Spanje meegesleurd door een grote golf. Ze werden door het water gegrepen toen ze vanaf een dam in stormachtig weer naar de onstuimige zee keken en foto’s maakten.

Getuigen sloegen direct alarm bij de hulpdiensten. Die waren binnen enkele minuten ter plekke en brachten het gezin naar het ziekenhuis, meldde de krant Información.

Ministerie waarschuwt Nederlanders in Spanje voor slecht weer

Een van de slachtoffers heeft volgens Información een been gebroken. Ook andere gezinsleden zouden gewond zijn geraakt.

Grote delen van Spanje zijn getroffen door noodweer. Regen, wind en sneeuw veroorzaken veel overlast.