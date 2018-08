Nederlanders vast in Spanje voor cokesmokkel

Vier Nederlandse mannen en een Spanjaard zijn aangehouden in de zuidelijke Spaanse provincie Malaga op verdenking van de smokkel van cocaïne en andere drugs van Spanje naar Nederland. Bij de actie nam de politie onder meer 555 kilo cocaïne in beslag.

Volgens de politie smokkelde de bende de cocaïne in pakketjes die werden vervoerd in de vriesruimte van vrachtwagens. De drugs zaten in containers met hazelnoot- en tofucrème.

Naast de coke legde de politie beslag op onder meer vijf voertuigen, mobiele telefoons, 11.000 euro en 74 kilo marihuana.