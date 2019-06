Nederlanders redden bemanning in Golf van Oman

De bemanning van een schip van de Nederlandse rederij Acta Marine is donderdagochtend te hulp geschoten toen in de Golf van Oman brand was uitgebroken op een Noorse tanker, vermoedelijk na een aanval. ’‘Ons schip Coastal Ace, dat van Singapore onderweg was naar Dubai, ontving een noodoproep. Ze zijn erop af gegaan en hebben de 21 opvarenden gered’‘, aldus een woordvoerder van het bedrijf in Den Helder.

’‘De bemanning van het Noorse schip, voor het merendeel Filipijnen, is korte tijd later overgedragen aan de Amerikaanse vloot die in het gebied paraat is’‘, aldus de woordvoerder die zijn mensen ’‘een groot compliment’‘ maakt: ’‘Dat hebben ze goed gedaan. Ze hebben kordaat opgetreden.’’

De vermoedelijke aanval op het Noorse schip in de Golf van Oman volgt op een reeks incidenten met tankers in de Perzische Golf vorige maand. Vanwege oplopende spanningen tussen de VS en Iran is een Amerikaanse oorlogsvloot in de regio.