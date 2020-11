Nederlanders krijgen boete in Duitsland voor invoeren puppy

Een Nederlands echtpaar moet een boete betalen in Duitsland, omdat ze hun nieuw aangeschafte puppy niet hadden aangemeld bij de douane. Het stel had de Zwitserse sennenhond persoonlijk opgehaald in Zwitserland.

Douanemedewerkers troffen de puppy in de auto aan tijdens een willekeurige controle in de buurt van de plaats Hartheim am Rhein. Het echtpaar had ruim 1860 euro betaald voor de hond. Aangezien de Europese regelgeving dieren als goederen beschouwt en de aankoopprijs hoger was 300 euro, had het koppel de hond bij invoer in de Europese Unie moeten aangeven.

„Ondanks dat het schattige hondje meteen de harten van de douanemedewerkers veroverde, moesten zij toch een strafrechtelijke procedure tegen de eigenaar starten”, aldus de douane. Het echtpaar kon zich in die eis vinden. Hoe hoog die boete is, werd niet bekendgemaakt.