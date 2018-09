Nederlanders aangehouden wegens moord Spanje

De Spaanse politie heeft na een lang onderzoek twee Nederlanders en een Noor bestempeld als de huurmoordenaars die twee jaar geleden in het Zuid-Spaanse Mijas het vuur openden op een Colombiaans stel. De drie zouden behoren tot een groep van vier huurmoordenaars die de liquidatie in Mijas uitvoerde. De vierde verdachte, een jonge Nederlander, is eind 2016 in het Colombiaanse Medellín bij een schietpartij om het leven gekomen, meldden Spaanse media woensdag.

Het onderzoek ‘Operatie Romeral’ is gedaan in nauwe samenwerking met de Colombiaanse, de Nederlandse en de Noorse politie. In Nederland zelf is een 23-jarige landgenoot aangehouden en in Spanje zijn een 28-jarige Nederlander en een 36-jarige Noor gearresteerd. De Spaanse politie spreekt van misdadigers die nauw verbonden zijn aan een gewelddadige Nederlandse bende drugscriminelen die met een rivaliserende bende twist over partijen cocaïne.

Bij de moordaanslag in Mijas werd een 46-jarige Colombiaan gedood. Zijn levenspartner overleefde de aanslag met vijf kogels in haar lichaam.