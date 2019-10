Nederlander wegens mensensmokkel voor rechter

Een Nederlander en twee Afghanen moeten zich voor de rechter in Boulogne-sur-Mer verantwoorden wegens mensensmokkel met rubberboten. Ze zouden leiding hebben gegeven aan een bende die vanuit de streek van Calais plaatsen in rubberboten voor de oversteek naar Engeland verkocht.

Zo probeerden bijna twintig Iraki’s en Iraniërs in een rubberbootje begin augustus Het Kanaal over te steken. Hun boot raakte voor de Engelse kust zonder brandstof en dreigde ten onder te gaan. Toen de Britse marine te hulp schoot, sprong een 31-jarige Iraanse vrouw overboord en verdronk. Haar lichaam werd later voor de Nederlandse kust gevonden.

Franse media meldden dat de bende rubberboten kocht in heel Frankrijk voor tussen de 2000 en 3000 euro per stuk. Migranten die illegaal naar Engeland wilden oversteken, betaalden volgens de aanklagers tussen de 2000 en 4000 euro voor een plaats op zo’n bootje. Bij elke overtocht zouden vijftien tot twintig mensen zijn meegegaan. Justitie schat dat ze minstens zes bootjes hebben doen uitvaren, voor ze afgelopen maandag in Frankrijk zijn aangehouden. Een van de drie heeft inmiddels bekend.