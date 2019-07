Een 66-jarige Nederlander is verdronken in Maleisiƫ toen een rivier in een grot waarin hij zich vrijdagmiddag bevond plotseling overstroomde. De gids met wie hij de grot in het nationale park Mulu was ingegaan, wordt nog vermist. Acht andere toeristen kwamen met de schrik vrij, meldt de Maleisische krant The Star.

Het lichaam van de Nederlander werd zaterdagochtend gevonden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat een Nederlander is omgekomen.