Nederlander vast voor plofkraken Duitsland

De Spaanse autoriteiten hebben een Nederlander (27) opgepakt die in Duitsland betrokken zou zijn geweest bij plofkraken. De man is eind vorige maand overgeleverd aan Duitsland en zit daar in voorarrest, maakte de Duitse politie maandag bekend.

De autoriteiten kwamen de man op het spoor nadat in juni een geldautomaat was opgeblazen in het Oost-Duitse Maagdenburg. De buit bedroeg enkele honderdduizenden euro’s. De daders zouden sporen hebben achtergelaten die uiteindelijk naar de Nederlander hebben geleid. Hij kon eind september worden aangehouden in Algeciras.