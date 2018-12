Nederlander moet toezien op bestand Jemen

De ervaren Nederlandse generaal-majoor b.d. Patrick Cammaert is bereid een internationale waarnemingsmissie te leiden in de Jemenitische havenstad Hodeidah. Hij kan binnen enkele dagen in de regio zijn, zei VN-gezant Martin Griffiths tegen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

De mededeling van Griffiths volgt op de doorbraak in de onderhandelingen tussen de strijdende partijen in Jemen, de Houthi-opstandelingen en de door de Saudiërs gesteunde regering van Abd-Rabbu Mansour Hadi. Zij spraken af de strijd te staken om de belangrijke havenstad en hun troepen terug te trekken.

Griffiths zei tegen de Veiligheidsraad dat een „robuust en competent” waarnemingsregime op locatie essentieel is. „Het is dringend nodig en beide partijen hebben ons verteld dat ze er zeer op zitten te wachten en ervan afhankelijk zijn.” De waarnemers moeten controleren of partijen zich aan de afspraken houden. Diplomaten zeggen dat de raad zo’n missie moet goedkeuren.