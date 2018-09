Een Nederlander is in Duitsland betrapt toen hij zwaar vuurwerk zonder vergunning vervoerde. In zijn busje lagen meer dan 6300 stuks vuurwerk, die bij elkaar 828 kilo wogen.

De Duitse douane controleerde het busje op een weg in de buurt van de grens met Polen. Mogelijk heeft de man het vuurwerk daar gekocht. Hij krijgt een proces-verbaal, het vuurwerk is in beslag genomen.