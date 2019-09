Nederlander krijgt 5 jaar cel wegens plofkraak

Een 31-jarige Nederlander is in Düsseldorf veroordeeld tot vijf jaar cel wegens het opblazen van een geldautomaat in Noord-Rijnland-Westfalen. Bij de plofkraak heeft hij in 2018 samen met een medeplichtige 108.000 euro buitgemaakt. Een volgende poging een plofkraak in Duitsland te plegen, mislukte, meldden Duitse media.

Het gaat om een man die behoorde tot wisselende groepen daders die ’s nachts met gestolen snelle auto’s geldautomaten opblazen. Hij werd in november in Nederland aangehouden en uitgeleverd.

In deze zaak tegen overvallers uit Utrecht werden in juli in Düsseldorf al twee beklaagden veroordeeld. Een 26-jarige dader kreeg toen 6 jaar en 10 maanden cel en een 28-jarige overvaller kreeg 4 jaar cel. De twee misdadigers werden kort na een mislukte plofkraak in april 2018 ten noordwesten van Dortmund gearresteerd.

In Duitsland wordt over de Audi-bende gesproken, vanwege de auto’s die bij nachtelijke overvallen met explosieven worden gebruikt. Deze vorm van misdaad is sinds 2015 een plaag in het westen van Duitsland. Die kwam vooral op gang toen er voor Nederlandse geldautomaten extra veiligheidsmaatregelen kwamen, zoals capsules met verf die exploderen bij een plofkraak en het geld onbruikbaar maken.

De Duitse politie heeft er een speciale eenheid, ‘Heat’, voor opgericht. Maar de opsporing is moeilijk omdat het feitelijk niet om een bende gaat. Het gaat om wisselende groepjes daders uit de regio’s Amsterdam en Utrecht. Het gaat mogelijk in totaal om wel 250 jonge mannen.