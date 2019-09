Nederlander komt om door fietsongeluk Georgië

Een Nederlandse man is vrijdag in Georgië om het leven gekomen door een fietsongeluk, melden verschillende Georgische media zaterdag. Dat gebeurde bij Toesjeti, een bergachtig gebied in het oosten van Georgië. Hij was op vakantie in het Oost-Europese land.

De man fietste mee in een groep van zes andere toeristen, toen hij door nog onbekende reden in een ravijn viel. De anderen konden niet bij de de Nederlander komen om hem te helpen.

De weg waarop het ongeluk gebeurde, behoort tot een van de gevaarlijkste van de wereld. Het gebied is onder toeristen erg populair.