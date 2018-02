Nederlander getuigt tijdens Loveparade-proces

In het proces rond de tragedie op de Loveparade in Duisburg in 2010 is een Nederlander de eerste buitenlandse getuige die is gehoord. De 29-jarige Zwollenaar vertelde dinsdag in de rechtbank in Düsseldorf hoe zijn vriend Jan-Willem naast hem in de menigte stierf en wat voor traumatische gevolgen de gebeurtenis heeft.

Door de tragedie raakte de 29-jarige getuige werkloos, ziek en suïcidaal. De Nederlander is een van de zestig mede-aanklagers in de zaak.

Op de enige toegangsweg van de Loveparade op 24 juli 2010 vielen door massaal gedrang 21 doden onder wie een Nederlander. In het verdachtenbankje zitten tien mensen: zes medewerkers van de gemeente Duisburg en vier van de organisator van het evenement Lopavent.