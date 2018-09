Nederlander gepakt voor oorlogsmisdaden

In Frankrijk is een uit Liberia afkomstige Nederlander gearresteerd die verdacht wordt van misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt in Franse media Kunti K. genoemd en zou de misdaden hebben gepleegd in de jaren 1993-1997 tijdens de bloedige strijd in het West-Afrikaanse land.

K. wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid, inclusief marteling, moord, het werven van kindsoldaten en het houden van slaven en van kannibalisme. De man was volgens de Franse justitie begin jaren negentig een commandant van de Ulimo, de Verenigde Bevrijdingsbeweging van Liberia voor Democratie. De Ulimo was een van de wrede bendes in de burgeroorlog die van 1989 tot 1996 duurde.

De man is in 1974 geboren en werd dinsdag in Bobigny gearresteerd, zo werd vrijdag bekend. Hij hield zich schuil bij een vriend. Hij heeft Nederland in 2016 verlaten en is via België naar Frankrijk gegaan. Daar heeft een organisatie die het opneemt voor slachtoffers van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, Civitas Maxima, in juli een klacht tegen K. ingediend. Op grond daarvan is hij aangehouden.

De golf van geweld in Liberia begon al in de jaren tachtig met wreedheden gepleegd door het leger van dictator Samuel Doe (1950-1990) tegen stammen die hij als vijand was gaan zien. Toen een in Libië getrainde Charles Taylor met rebellen het land in 1989 binnenviel liep het steeds verder uit de hand. De chaotische Ulimo behoorde tot de bendes die tegen Taylor vochten.

Er vielen tot in 1997 alleen al zeker 250.000 doden. Talloze mensen werden voor het leven verminkt. Het geweld dreef op stammentwisten en geld uit roof en diamantwinning. Het bloedvergieten werd in 1999 hervat en eindigde pas in 2003. Taylor was nog enige tijd president van Liberia (1997-2003), maar zit nu in een Britse cel wegens oorlogsmisdaden.