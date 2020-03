Nederlander dood door ongeval bij Belgische grenscontrole

Een Nederlandse trucker is in België om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de autosnelweg van Antwerpen richting Breda. De vrachtwagenchauffeur reed in op een andere vrachtwagen die stilstond in een file die was ontstaan door controles aan de grens. De Nederlander overleed ter plaatse, meldt de Gazet van Antwerpen. Een andere bestuurder liep zware verwondingen op.

Bij het ongeval op de E19 in Meer (Hoogstraten) waren in totaal vier vrachtwagens en een bestelwagen betrokken.

De Belgen voeren controles uit aan de grenzen omdat er in België een reisverbod geldt dat de verspreiding van het coronavirus moet tegengaan.