Een Nederlandse en Belgische toerist zijn omgekomen door een ongeval met een zweefvliegtuig in Frankrijk. Het toestel crashte dinsdagavond bij de plaats Sisteron in het departement Alpes-de-Haute-Provence in het zuidoosten van Frankrijk.

De twee slachtoffers waren op vakantie in de regio. Het gaat om een 67-jarige Nederlander en een 64-jarige Belg. De laatste bestuurde het vliegtuig. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk.