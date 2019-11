‘Nederlander’ bekent steekpartij Manchester

Een geradicaliseerde man die met een mes meerdere mensen verwondde op een station in het Engelse Manchester, heeft schuld bekend aan drievoudige poging tot moord. De dader, die volgens Britse media de Nederlandse nationaliteit heeft, schreeuwde tijdens de aanval onder meer „leve het kalifaat” en „Allahoe akbar”.

De 26-jarige Mahdi Mohamud viel op 31 december een man en een vrouw aan die naar een tramperron liepen. Zij raakten ernstig gewond. Mohamud keerde zich vervolgens tegen toegesnelde politiemensen. Die probeerden tevergeefs hun belager uit te schakelen met peperspray en een stroomstootwapen. De twintiger wist een agent in de schouder te steken en werd vervolgens tegen de grond gewerkt.

De werkloze Mohamud, die sinds zijn negende in Groot-Brittannië woont, zou online zijn geradicaliseerd. Hij beschikte onder meer over een document met de titel „de zeven dodelijkste manieren om aan te vallen met een mes”. De autoriteiten zeggen dat hij eind 2017 begon met het plannen van een aanslag, nadat hij familie had bezocht in Somalië. Hij hoort later wat voor straf hij krijgt.