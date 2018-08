„Nederlander aangehouden na schietpartij Spa”

De Belgische politie heeft een Nederlander opgepakt na de dodelijke schietpartij in Spa. Dat bericht persbureau Belga op basis van bronnen. De autoriteiten hebben de aanhouding nog niet bevestigd.

In de stad is in de nacht van zaterdag op zondag een politieman neergeschoten vanuit een auto. De 38-jarige agent overleed aan zijn verwondingen. Belgische media hadden eerder al bericht dat de politie op zoek was naar een Nederlandse verdachte, die zich zou schuilhouden in een bos. Ook dat was nog niet bevestigd door de politie.