‘Nederland zal compromis over herstelfonds niet blokkeren’

Nederland zal een compromis over het Europese herstelfonds van 750 miljard euro waarschijnlijk niet in de weg staan, ondanks de tot nu toe harde opstelling hierover van de regering in Den Haag. Dat denkt althans de Duitse staatssecretaris van Europese Zaken Michael Roth.

Volgens hem zijn de Nederlanders traditioneel „zeer terughoudend” als het gaat om de uitgaven van de Europese Unie. Maar nu zou er in Europa een „duidelijk signaal van eenheid, maar ook van ambitie” nodig zijn. „Dus ik denk niet dat Nederland een compromis in de weg zal staan”, heeft de bewindsman gezegd in een interview met Bloomberg Television.

Het herstelfonds moet landen helpen de coronacrisis te overwinnen, die vooral het zuiden zwaar heeft getroffen. Volgens het voorstel van de Europese Commissie bestaat het fonds voor twee derde uit subsidies en voor een derde uit leningen. Maar Nederland en de andere ‘zuinige’ landen Zweden, Denemarken en Oostenrijk houden al een tijd vol dat die tijdelijke steun alleen uit leningen moet bestaan en onder voorwaarde van hervormingen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel had donderdag nog een gesprek met premier Mark Rutte. De Duitse leider bood een concessie aan door te zeggen dat hulp gekoppeld moet zijn aan economische hervormingen. Meerdere landen proberen Rutte over te halen zijn harde opstelling rond het Europese herstelfonds te verzachten. Ze hopen dat er eind van de week op de EU-top in Brussel een akkoord kan worden bereikt.