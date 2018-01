Nederland tijdelijk lid van Veiligheidsraad

Voor de zesde keer sinds 1946 is Nederland tijdelijk lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Nederland neemt het stokje over van Italië. De Veiligheidsraad is het belangrijkste orgaan van de VN op het gebied van vrede en veiligheid.

VN-topman António Guterres kwam vlak voor kerst nog naar Den Haag om de aftrap te geven van het lidmaatschap. Hij hoopt dat Nederland kan helpen het diepe wantrouwen tussen leden van de Veiligheidsraad te overwinnen.

De Veiligheidsraad kan onder meer sancties opleggen en vredestroepen (blauwhelmen) inzetten. De Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn permanente leden met vetorecht, de overige tien leden rouleren. In maart is Nederland een maand voorzitter van de Veiligheidsraad.

Nederland en Italië wilden allebei de vacante zetel, maar slaagden er niet in een meerderheid van de VN-lidstaten achter zich te krijgen. Daarop besloten beide landen de termijn van twee jaar te delen. Sindsdien wordt nauw samengewerkt. Het is niet gebruikelijk dat landen een tijdelijk lidmaatschap delen.