Nederland geeft Suriname extra coronahulp

Extra hulp bij aanpak van de corona-epidemie, ondersteuning bij het oplossen van de grote financiële problemen en herstel van de diplomatieke relatie tussen Nederland en Suriname. Dat waren de belangrijkste onderwerpen die minister Stef Blok van Buitenlandse zaken heeft besproken met zijn nieuwe Surinaamse collega Albert Ramdin.

Nederland heeft de afgelopen maanden al hulp geboden aan Suriname in de vorm van onder andere intensivecarebedden, mondkapjes en de inzet van medisch personeel. Suriname heeft gevraagd om meer medisch personeel, Nederland heeft dit toegezegd, aldus Ramdin.

In het gesprek kwam ook aan de orde hoe Nederland Suriname kan helpen met het oplossen van de grote financiële problemen waar het land mee kampt. De landen zien mogelijkheden door investeren voor buitenlanders en in het bijzonder Nederlanders met Surinaamse wortels, makkelijker te maken.

De nieuwe president Chan Santokhi op zijn beurt kreeg in een gesprek met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo hulp toegezegd bij het vinden van oplossingen voor het schuldenvraagstuk van Suriname bij financiële instanties zoals het IMF en de Wereldbank.

Met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro sprak Santokhi over versteviging van de onderlinge relatie. Het buurland Brazilië steunt Suriname al op het gebied van landbouw en cybersecurity. In Suriname wonen veel Brazilianen, die onder andere werkzaam zijn in de goudsector.