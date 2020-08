Nederland biedt Libanon hulp aan

Vijf mensen die verbonden zijn aan de Nederlandse ambassade in Beiroet zijn dinsdag gewond geraakt door de explosie in de Libanese hoofdstad. Nederland heeft Libanon hulp aangeboden.

Het gaat om vier medewerkers van de ambassade en een partner van een van de medewerkers, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een van hen raakte zwaargewond. De anderen raakten lichtgewond. Vermoedelijk hebben zeker vier van de vijf slachtoffers de Nederlandse nationaliteit.

Nederland is bereid Libanon te helpen bij de zoek- en reddingsoperatie na de zware explosie. Dat meldde minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) woensdag. Ook het Libanese Rode Kruis kan rekenen op steun uit Nederland.

Kaag spreekt van „schokkende beelden” uit Beiroet, „een stad die mij dierbaar is.” Voordat zij minister werd, was Kaag speciaal coördinator van de Verenigde Naties in Libanon. „Mijn gedachten gaan uit naar collega’s en hun families en naar allen die zijn getroffen.”

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is „geschokt” door de zware explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet. Die heeft veel slachtoffers gemaakt en een enorme ravage aangericht.

Blok spreekt op Twitter van vreselijke berichten. „Mijn gedachten zijn bij de mensen in Libanon, in het bijzonder bij degenen die geliefden hebben verloren”, zegt hij. „We volgen de situatie en proberen Nederlanders in nood te helpen”, twitterde Blok verder.

Nederlanders

Ook premier Mark Rutte heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers en nabestaanden na de „afschuwelijke ramp” in de haven van Beiroet. „We leven mee met het Libanese volk, de slachtoffers en nabestaanden”, twitterde Rutte. „Met onder hen de vijf gewond geraakte collega’s van onze ambassade. We blijven de ontwikkelingen scherp in de gaten houden.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders in Beiroet die hulp nodig hebben contact te leggen met hun reisverzekeraar of de ambassade. Een woordvoerder van het departement kon woensdag nog niet zeggen hoeveel Nederlanders er momenteel in de Libanese hoofdstad zitten. „Het zijn er niet zoveel, voor een groot deel van Libanon geldt een negatief reisadvies.”

Hij zegt dat de informatievoorziening vanuit Beiroet over de Nederlanders daar heel gebrekkig is. Een groot deel van de infrastructuur ligt in puin door de explosie die tientallen levens heeft geëist.

De Stichting Signi Zoekhonden reist voorlopig nog niet naar het rampgebied. Het Nederlandse speurhondenteam reist vaker op eigen initiatief naar plekken waar een ramp is gebeurd. „We hebben het erover gehad, maar ik denk dat we er nu slecht tussenkomen. Het gebied zal worden afgegrendeld en er is nu meer behoefte aan medisch personeel”, zegt een woordvoerster.

Het team heeft ook meer ervaring met natuurrampen, aldus de woordvoerster. „Met, laat ik het zo zeggen, verkoolde lichamen kunnen wij helaas niet veel.”

Signi Zoekhonden is een non-profit stichting, die ten doel heeft om vermiste mensen (levend of overleden) op te sporen. Dat doen ze met behulp van zoekhonden en een professioneel duik-, sonar-, vaar- en grondonderzoeksteam.

Behalve bij acties in Nederland heeft het team zijn expertise ingezet in diverse internationale rampgebieden.

Instagram

Tsjechië stuurt wel een hondenteam naar Beiroet. Het hulpteam gaat de plaatselijke autoriteiten ondersteunen. Het gaat om een speciale eenheid van de brandweer die woensdag nog vertrekt, aldus minister van Binnenlandse Zaken Jan Hamacek.

Frankrijk stuurt twee legervliegtuigen met noodhulp naar Libanon. Die vervoeren tientallen hulpverleners en tonnen aan materiaal voor de behandeling van gewonden, meldde de Franse regering. Die wil ook zo snel mogelijk een groep artsen naar Beiroet sturen om plaatselijke zorgverleners te ondersteunen.

Ook veel andere landen hebben hulp aangeboden.

Op Instagram is een pagina geopend waarop foto’s kunnen worden gezet van mensen die zijn vermist na de verwoestende explosies in Beiroet. Daar staan inmiddels zo’n honderd foto’s op. Ook is een crowdfundingactie gestart met het doel zoveel mogelijk geld op te halen voor de slachtoffers.