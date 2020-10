Nederlaag voor partij Oostenrijkse rechtspopulist Strache

De politieke comeback van de Oostenrijkse politicus Heinz-Christian Strache lijkt te zijn mislukt. De voormalige vicekanselier deed met een eigen partij mee aan lokale verkiezingen in Wenen, maar die heeft volgens een exitpoll de kiesdrempel niet gehaald.

Strache, destijds de leider van de rechts-populistische FPÖ, was vorig jaar nog de tweede man van de landelijke regering. Die kwam ten val na een schandaal waarin hij de hoofdrol speelde. Met een verborgen camera was vastgelegd hoe Strache in een villa op Ibiza over schimmige deals sprak met een jonge vrouw.

De politicus had met zijn partij Team HC Strache minstens 5 procent van de stemmen moeten krijgen om in het Weense parlement te komen. Wenen is behalve de hoofdstad ook een deelstaat van Oostenrijk. De partij van Strache bleef volgens exitpolls steken op 3,6 procent van de stemmen.

Ook de voormalige partij van Strache, de FPÖ, leed een zware nederlaag. Die partij moest fors inleveren en kreeg volgens exitpolls slechts 7,5 procent van de stemmen. De grote winnaar van de verkiezingen is centrum-links. De SPÖ van burgemeester Michael Ludwig zou bijna 42 procent van de stemmen hebben gekregen.

De verkiezingsuitslag wordt maandag verwacht.