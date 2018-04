Nederlaag May over Brexit

De Britse premier Theresa May heeft een gevoelige nederlaag geleden in het Hogerhuis. Een meerderheid stemde daar voor een aanpassing van de wet over het vertrek uit de EU. Daardoor kan Groot-Brittannië toch lid blijven van de douane-unie, terwijl May daar juist uit wil stappen.

Het voorstel van de oppositie om de „vertrekwet” aan te passen, kreeg steun van enkele conservatieven. Het laatste woord is daarmee nog niet gezegd. Het Lagerhuis kan in een later stadium de aanpassing weer teniet doen.

De douane-unie zorgt er voor dat er geen fysieke grenzen tussen de landen van de EU zijn. Deel uitmaken van die unie is belangrijk voor onder meer de handel en het vrij verkeer van mensen.