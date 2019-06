Nechama Rivlin bleef, net als haar man, dicht bij het volk staan

Mijn vrouw kwam, op weg naar haar werk op de Herzlberg, Reuven Rivlin vaak tegen. Hij was aan het joggen en groette altijd. Deze week overleed zijn vrouw. Ze was al net zo geliefd als haar man.

Toen Rivlin in 2014 tot president van Israël werd gekozen, mocht hij van de veiligheidsdienst niet langer in de buurt van de Herzlberg blijven wonen. Hij en zijn vrouw Nechama verhuisden naar de presidentswoning in de Jeruzalemse wijk Talbiyeh. Daar overleed Nechama dinsdag. Tot vorige week lag ze in het Rabin Medisch Centrum in Tel Aviv.

„Vandaag, Nechama, ben je thuis gekomen”, zei Reuven Rivlin woensdag op de begraafplaats op de Herzlberg. „Zo dicht bij ons huis, hier aan de andere kant van de heuvel. Dichtbij de planten waarvoor je gezorgd hebt.”

De presidentsvrouw overleed aan longfibrose. Drie maanden geleden was er hoop op herstel. Op 11 maart ontving ze namelijk de longen van een jonge Israëliër, Yair Halibli, die was overleden bij het duiken in Eilat. Yairs broer Nisai en zijn zus Amit bezochten donderdag de presidentswoning. Ze werden met omarmingen door de president en andere familieleden begroet. „We zijn nu één familie”, zei de president.

Nechama Rivlin werd in 1945 geboren in moshav Herut. Haar moeder kwam uit de Oekraïne en verloor haar hele familie in de Holocaust. Ze trouwde in 1971 met Reuven Rivlin. Ze studeerde landbouw, biologie en zoölogie aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en werkte daar tot aan haar pensionering in 2007.

Nechama was een liefhebber van kunst en literatuur en ze spande zich in voor kinderen die extra zorg nodig hadden. Ze vertelde hen dat iedereen een handicap of speciale nood heeft. Bij de een is het duidelijker dan bij de ander, maar niemand is uitgezonderd.

De presidentsvrouw leed aan longfibrose, een longziekte. Ondanks haar kwaal vergezelde zij haar man vaak op zijn buitenlandse reizen, waaronder India en Spanje. De laatste tijd ging de mobiele zuurstoffles mee. Ze kreeg daar vaak opmerkingen over, wist de online krant Times of Israel te melden. Mensen vroegen bijvoorbeeld waar ze de zuurstoffles had gekocht en of het een goede was. Vaak hadden ze zelf een familielid met ademhalingsproblemen. Op deze manier kon Nechama Rivlin hen verder helpen.

President Rivlin werd overladen met condoleances uit Israël en de rest van de wereld. Condoleances kwamen onder anderen van de de Amerikaanse president Donald Trump, zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin, de Duitse Bondspresident Frank Walter Steinmeier en paus Franciscus. „Ik heb met groot verdriet gehoord over het overlijden van uw echtgenote”, schreef de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in een brief. „Het afscheid nemen van onze meest nabije en meest geliefde familieleden is een groot verlies waarvoor geen troost bestaat.”

Het respect uit binnen- en buitenland dat deze week voor Nechama Rivlin bleek, is ongetwijfeld voor een groot deel te danken aan het feit dat zij, net als haar man, dicht bij het hele volk bleef staan. Dat is niet vanzelfsprekend onder politici.