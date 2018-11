NCA doet onderzoek naar brexit-financier

De Britse nationale politiedienst NCA, die zich bezighoudt met de bestrijding van de georganiseerde misdaad, heeft een onderzoek ingesteld naar Arron Banks. Deze zakenman en goede bekende van de eurosceptische politicus Nigel Farage was een van de belangrijkste financiers van de brexit-campagne voor het vertrek uit de Europese Unie.

Het NCA is in actie gekomen op verzoek van de kiescommissie hoewel overtredingen van de kieswet normaal niet zijn werkterrein is. Gezien de aard van het speurwerk die nodig is voor dit bijzondere geval, is besloten een uitzondering te maken. Er zijn vragen gerezen over de herkomst van het geld dat miljonair Banks en anderen in 2016 hebben geïnvesteerd in Leave.EU, de campagne van UKIP-leider Farage. Mogelijk heeft Rusland meebetaald.

Volgens The Guardian gaat het om een totaalbedrag van 8 miljoen pond (ruim 9 miljoen euro), waarvan 2 miljoen als lening. Banks ontkent iets te hebben misdaan en ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet. Hij zei donderdag geen donaties uit het buitenland te hebben gekregen en als eigenaar van een verzekeringsmaatschappij keurig belasting te betalen in het Verenigd Koninkrijk.