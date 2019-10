Nazi-spullen van Argentijns museum blijken nep

Verschillende nazi-voorwerpen die vanaf december in een museum in Buenos Aires te zien zouden zijn, blijken nep. Volgens CNN zouden maar liefst 65 van de in totaal 75 voorwerpen niet echt zijn. Het Holocaust Museum in de Argentijnse hoofdstad ziet nu af van de tentoonstelling.

De 75 artefacten werden twee jaar geleden gevonden in een huis in de Buenos Aires. Ze waren verstopt achter een muur, maar onduidelijk is door wie. Eerder concludeerden onderzoekers dat de nazi-spullen wel degelijk authentiek waren. Onder de voorwerpen is ook een grote buste van Adolf Hitler.

Na de val van het nazi-regime in 1945 vluchtten veel hoge functionarissen naar Argentiniƫ. Onder hen ook de beruchte kamparts van Auschwitz Josef Mengele en Adolf Eichmann, een van de hoofdverantwoordelijken voor de massamoord op Joden.