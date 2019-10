Nazi-artefacten gevonden in Buenos Aires

Het Holocaust Museum in Buenos Aires beschikt over zeventig ‘nieuwe’ Nazi-artefacten, meldt de BBC. De voorwerpen werden twee jaar geleden gevonden in een huis in de Argentijnse hoofdstad. Ze waren verstopt achter een muur, maar onduidelijk is door wie. Volgens onderzoekers zijn de verschillende spullen authentiek en zijn deze in het verleden vermoedelijk Argentinië binnengesmokkeld.

„Ze zullen tentoongesteld worden in dienst van democratische waarden en educatie. We mogen niet vergeten wat er is gebeurd. Een tragedie als de Holocaust mag nooit meer voorkomen, " zei museumdirecteur Marcelo Mindlin. Onder de zeventig nazi-voorwerpen behoort ook een grote buste van Adolf Hitler.

Na de val van het nazi-regime in 1945 vluchtten veel hoge functionarissen naar Argentinië. Onder hen ook de beruchte kamparts van Auschwitz Josef Mengele en Adolf Eichmann, een van de hoofdverantwoordelijken voor de massamoord op Joden.