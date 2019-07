Navy SEALs in Irak naar huis na wangedrag

Een heel peloton van de Amerikaanse Navy SEALs dat in Irak gelegerd was, is naar huis gestuurd vanwege misdragingen. The New York Times meldt op basis van anonieme bronnen dat de militairen van de elite-eenheid op 4 juli Onafhankelijkheidsdag hebben gevierd met alcohol en dat een van de leidinggevenden van het peloton een vrouwelijke militair heeft verkracht.

Een advocaat die een van de militairen bijstaat bevestigt dat er een onderzoek loopt naar seksueel misbruik en ongeoorloofd drinken. Op het moment dat de marine de beschuldigingen wilde onderzoeken, beriepen de militairen zich op hun zwijgrecht. Daarna besloot de commandant van de speciale eenheden in Irak om heel het peloton, de enige SEALs in Irak, naar huis te sturen.

De militairen hebben een drugstest moeten ondergaan, maar daarvan zijn de uitslagen nog niet bekend. De groep is niet direct vervangen. “Het verlies aan vertrouwen woog in dit geval zwaarder dan het mogelijke operationele risico” van hun afwezigheid, luidde de verklaring van de marine.