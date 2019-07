Navy SEAL Gallagher vrijgesproken van moord

De Amerikaanse elitemilitair die was beschuldigd van oorlogsmisdaden in Irak, is vrijgesproken op vrijwel alle beschuldigingen waaronder moord. Dat is de uitspraak van een militaire rechtbank in San Diego waar de Navy SEAL terechtstond voor onder meer de moord op een IS-strijder.

Edward Gallagher zou in 2017 een gewonde IS-strijder hebben gedood. Die was gevangen genomen bij de strijd in de Iraakse stad Mosul. Aanklagers zeggen dat Gallagher de tiener eerst behandelde, maar vervolgens zijn mes trok en hem in de nek stak.

De onderscheiden militair is nu vrijgesproken van moord door een jury van zeven leden van de krijgsraad. Gallagher is alleen schuldig bevonden aan het poseren op foto’s met het lichaam van de gevangengenomen Iraakse strijder.