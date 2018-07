„Navy redde latere aanslagpleger Manchester”

De dader van de aanslag in Manchester vorig jaar mei blijkt drie jaar daarvoor door de Britse marine te zijn gered uit Libië. Salman Abedi zou samen met zijn broer in augustus 2014 op vakantie zijn geweest in Libië toen daar ernstige gevechten uitbraken, aldus Britse media.

Groot-Brittannië stuurde de marine naar het land om Britse staatsburgers te redden. Abedi werd in een groep met ongeveer honderd anderen Britten van het strand geplukt door het marinevaartuig Enterprise en naar Malta gebracht. Hij vloog van daaruit naar Groot-Brittannië. Veiligheidsfunctionarissen zeggen dat Abedi toen hij werd gered volgens hen niet geradicaliseerd was.

Abedi blies zichzelf op 22 mei vorig jaar op kort na een concert van de Amerikaanse Ariana Grande. Daardoor kwamen 22 mensen om het leven.