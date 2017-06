NAVO ziet stijgende tendens defensie-uitgaven

NAVO-topman Jens Stoltenberg verwacht een verhoging van de defensie-uitgaven van de Europese bondgenoten en Canada van 4,3 procent in 2017. Dat zei de secretaris-generaal woensdag, een dag voor de ministers van Defensie in Brussel bijeenkomen.

In de afgelopen drie jaar hebben de Europese bondgenoten en Canada „hun defensie-uitgaven met bijna 46 miljard verhoogd”, zei Stoltenberg. „De tendens is stijgend en we zijn van plan om koers te houden. Dit jaar hebben 25 geallieerde landen toegezegd om hun reële defensie-uitgaven te laten stijgen.”

De Amerikaanse president Donald Trump vraagt de NAVO-bondgenoten al maanden om hun defensie-uitgaven te verhogen tot minstens 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Vorig jaar bereikten vijf NAVO-lidstaten volgens Stoltenberg die doelstelling. Ze moeten dat volgens Stoltenberg niet doen om de VS te plezieren, maar „in hun eigen belang”.