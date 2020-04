‘NAVO zet zich ook vol in voor bestrijding coronacrisis’

De NAVO zet zich vol in voor de bestrijding van de coronacrisis. Dat zei NAVO-topman Jens Stoltenberg na afloop van de eerste videoconferentie van de dertig NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken. „Onze kerntaak is te zorgen dat de gezondheidscrisis niet onze veiligheid bedreigt.” Maar de NAVO staat volgens hem ook voor het beschermen van de samenleving tegen dreigingen en crises in bredere zin.

De NAVO-leden hebben besloten de krachten verder te bundelen en zo veel mogelijk mensen en materieel in te zetten om bijvoorbeeld artsen, bedden en medische benodigdheden op de plekken te krijgen waar die het hardst nodig zijn. „De NAVO kan mensenlevens redden, zowel in conflictsituaties als bij een catastrofe”, aldus de Duitse minister Heiko Maas.

Intussen gaan de lopende operaties door. Stoltenberg zei dat ook onder NAVO-personeel coronapatiënten zijn. „We hebben onze richtlijnen aangepast om met corona om te kunnen gaan.” De maatregelen moeten voorkomen dat dichtbevolkte schepen, of multinationale gevechtsgroepen in Polen en de Baltische Staten infectiehaarden worden. De afgelopen dagen werden vijf Nederlandse besmette militairen geëvacueerd uit Litouwen.