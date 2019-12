NAVO wil politieke samenwerking versterken

De NAVO wil de politieke samenwerking binnen het bondgenootschap verbeteren. De leiders van de lidstaten gaven topman Jens Stoltenberg op hun top in Londen de opdracht dit proces met andere experts in goede banen te leiden, staat in de eindverklaring van de NAVO-top in Londen.

Het besluit viel na een ruzieachtige sfeer over onder meer de Turkse inval in Noord-Syrië, die niet binnen de NAVO was overlegd. De Franse president Macron was het duidelijkst over de noodzaak tot veranderingen in de strategie, door zijn opmerking dat de NAVO „hersendood” is.

De leiders bogen zich onder meer over Rusland en de opkomst van China als (militaire) wereldmacht. Op die „uitdaging” moet een reactie komen. De NAVO-landen moedigen ook China aan deel te nemen aan nieuwe afspraken over wapenbeheersing, zei Stoltenberg. Dialoog met Moskou, naast afschrikking, moet voorkomen dat er een nieuwe wapenwedloop ontstaat, zei hij.

Alle bondgenoten schaarden zich achter het principe dat een aanval op één, een aanval op allen is. Ook onderschreven ze de doelstelling 2 procent van hun nationaal inkomen aan defensie uit te geven.