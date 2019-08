NAVO treft maatregelen tegen Rusland

De NAVO-landen zijn het eens geworden over een „gebalanceerd, gecoördineerd en defensief pakket maatregelen” om zich te kunnen verdedigen tegen Russische middellangeafstandsraketten. Dat heeft de NAVO in een verklaring bekendgemaakt. Nu de Verenigde Staten formeel geen partij meer zijn in het ontwapeningsverdrag INF, is het verdrag tegen middellangeafstandsraketten in Europa „dood”. „Rusland draagt daar als enige de verantwoordelijkheid voor.”

De NAVO-bondgenoten staan achter het besluit van Washington om uit het verdrag te stappen. „Rusland blijft het verdrag schenden. Wij betreuren het dat Rusland geen enkele bereidheid heeft getoond en geen duidelijke stappen heeft gezet om de regels na te leven”, aldus de verklaring.

Moskou schendt het verdrag volgens president Trump met het plaatsen van SSC-8-raketten, die met een kernkop kunnen worden uitgerust en West-Europa kunnen bereiken.