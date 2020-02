NAVO-topman veroordeelt Syrische luchtaanval

NAVO-topman Jens Stoltenberg heeft de Syrische luchtaanval waarbij zeker 29 Turkse militairen omkwamen in de provincie Idlib vrijdag veroordeeld. Volgens Stoltenberg zit het regime van Bashar al-Assad achter die aanval.

Stoltenberg belde over de situatie in Idlib met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu. Bij monde van zijn woordvoerder riep de NAVO-voorman het Syrische regime „en zijn bondgenoot Rusland” op hun offensief in Idlib te staken.

Het leger van Assad, die gesteund wordt door Rusland, rukt daar de laatste weken steeds verder op. Daardoor is een enorme vluchtelingenstroom richting Turkije ontstaan. De situatie escaleerde de afgelopen tijd steeds verder in het gebied.

Het Turkse leger bemant observatieposten in Idlib en is herhaaldelijk onder vuur genomen. Daarop volgden vaak vergeldingsaanvallen op het Syrische leger. Zo ook vrijdag, toen Turkije artilleriebombardementen uitvoerde op stellingen van het regeringsleger als reactie op de luchtaanval.