NAVO-topman: Trump volledig achter alliantie

NAVO-topman Jens Stoltenberg is ervan overtuigd dat de Amerikaanse president Donald Trump volledig achter de NAVO en het principe van de gemeenschappelijke verdediging staat. Dat zei hij donderdagavond na afloop van de NAVO-top in Brussel.

„Hij was bot in zijn eis dat de bondgenoten meer geld aan hun defensie moeten uitgeven, maar tegelijk was hij er duidelijk over dat de Verenigde Staten zich gebonden voelen aan het bondgenootschap”, aldus Stoltenberg. Hij wees erop dat de VS meer geld zullen steken in de defensie van Europa.

De secretaris-generaal tilde niet zwaar aan het feit dat Trump, in een breuk met de traditie, zich niet openlijk gebonden verklaarde aan artikel 5 van het NAVO-verdrag, waarin de lidstaten zich verplichten elkaar te helpen als een van hen wordt aangevallen.

Het feit dat Trump voor het begin van de top een monument onthulde ter herinnering aan de aanslagen van 9 september 2001 - toen dat artikel 5 voor het eerst werd ingeroepen - is volgens Stoltenberg genoeg bewijs dat Trump zich gebonden voelt aan de NAVO-beginselen.