NAVO-topman: toegang tot plek gifaanval Syrië

Syrië, Rusland en Iran moeten internationale waarnemers en medische hulpverleners onbelemmerd toegang verlenen tot de plek bij Damascus waar zaterdag een vermoedelijke aanval met chemische wapens heeft plaatsgevonden. NAVO-topman Jens Stoltenberg zei dat donderdag. Hij veroordeelt de aanval „in de sterkst mogelijke bewoordingen”.

De NAVO beschouwt het gebruik van chemische wapens als een bedreiging van de internationale en veiligheid. Degenen die achter de aanval zitten moeten worden bestraft, aldus Stoltenberg. Volgens de VS en Frankrijk is het regime van de Syrische president Assad verantwoordelijk voor de aanval in Douma. Dat gebied is inmiddels onder zijn controle.